Alle 16:01 si conclude la cronaca in tempo reale della Milano-Torino 2026. Durante la corsa, Pidcock ha messo a segno una rasoiata vincente a Superga, mentre Pellizzari si è piazzato quarto. La gara si è svolta senza ulteriori dettagli sulla dinamica degli ultimi chilometri o altri protagonisti coinvolti. La diretta si ferma qui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Milano-Torino 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16:00 La Top 10 dell’ordine di arrivo 1 PIDCOCK Thomas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:48:45 2 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 0:04 3 ROGLI? Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:05 4 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:11 5 UIJTDEBROEKS Cian Movistar Team 0:13 6 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 0:15 7 BERWICK Sebastian... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: rasoiata vincente di Pidcock a Superga. Pellizzari ottimo quarto

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