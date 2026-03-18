LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA | non va via la fuga

In diretta da Milano, alle 12.53, sei corridori hanno attaccato, cercando di formare una fuga significativa durante la gara Torino 2026. La situazione rimane molto movimentata, con i ciclisti che si stanno dando battaglia per prendere il comando del gruppetto. La corsa continua senza che nessuno riesca ancora a distanziare definitivamente gli avversari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Attaccano in sei, potrebbe essere la fuga giusta. 12.50 Velocità media che si avvicina ai 50 kmh, il gruppo va molto forte. 12.46 140 chilometri all’arrivo. 12.43 Visto il percorso semplice nella prima fase di gara tante squadre vogliono provare a mandare qualche corridore in avanscoperta e così fa fatica a crearsi la fuga giusta. 12.39 Ripresi anche questi due attaccanti. 12.35 In avanscoperta Aidan Buttigieg (Team Polti VisitMalta) e Alessandro Milesi (Biesse – Carrera – Premac). 12.32 Si muovono due corridori. 12.29 Velocità alta in questa prima fase di gara per il plotone. 12.26 Il gruppo però non lascia spazio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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