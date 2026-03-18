Alle 15:38 il gruppo riprende Boichis sulla salita di Superga, con circa cinque chilometri ancora da percorrere. La corsa si avvicina alla conclusione, mentre i corridori affrontano l’ultimo passaggio sulla salita. La diretta mostra l’andamento della gara tra Milano e Torino 2026, con i ciclisti che affrontano l’ultimo tratto in salita prima di arrivare al traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:39 Inizia la salita verso Superga. Il gruppo riprende Boichis 15:38 Cinque chilometri alla conclusione. 15:36 Gli inseguitori devono organizzarsi perché il francese potrebbe anche andare al traguardo. Il grosso del gruppo si riporta sotto. 15:34 Il gruppo si avvicina al passaggio decisivo sulla salita di Superga (4.9km al 9.1%). 15:32 Adrien Boichis prova l’allungo. Si susseguono gli scatti in testa al gruppo. 15:30 Il vantaggio dei battistrada è di circa dieci secondi. 15:26 Al comando ci sono Jefferson Cepeda e Alex Baudin della EF Education – EasyPost, Primoz Roglic, Giulio Pellizzari e Adrien Boichis della Red Bull – BORA – hansgrohe, Tom Pidcock della Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: il gruppo affronta l’ultimo passaggio sulla salita di Superga

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