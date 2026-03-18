In questa giornata, OA Sport segue in diretta la Milano-Torino 2026, una classica in linea che si tiene ogni anno prima della Milano-Sanremo del 21 marzo. La corsa vede la partecipazione di numerosi ciclisti italiani e stranieri, con Giulio Pellizzari tra i protagonisti annunciati. La gara si svolge su un percorso tradizionale, con aggiornamenti continui sui passaggi e sui tempi dei corridori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Milano-Torino 2026, tradizionale gara in linea che precede l’attesissimo appuntamento della Milano-Sanremo di sabato 21 marzo. Sarà al via della gara, parte integrante della Coppa Italia delle Regioni, Giulio Pellizzari, reduce da un’ottima Tirreno-Adriatico conclusa in terza posizione. La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero 107, prende il via da Rho alle 11:55 e si conclude a Torino, presso la basilica di Superga, dopo aver percorso 174 km. I corridori partecipanti, al via nove formazioni WorldTour, si sfidano per decidere chi raccoglierà l’eredità di Isaac Del Toro, vincitore dello scorso anno davanti al britannico Ben Tulett e al norvegese Tobias Johannessen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: Giulio Pellizzari punta in alto

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Tutto quello che riguarda LIVE Milano Torino 2026 in DIRETTA...

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