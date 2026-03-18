Alle 15:19, Roglic lancia un attacco durante la corsa Milano-Torino 2026, mentre la squadra Red Bull – BORA – hansgrohe accelera e allunga il gruppo. La corsa è in pieno svolgimento e gli atleti si stanno dando battaglia sulla strada. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in diretta, mentre le squadre cercano di organizzare le proprie strategie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Attacca Roglic! 15:19 L’andatura imposta dalla Red Bull – BORA – hansgrohe sta allungando il gruppo. 15:17 Il gruppo riassorbe Pietrobon e torna compatto. 15:16 Andrea Pietrobon del Team Polti VisitMalta guida la corsa da solo e prova a resistere al ritorno del gruppo. 15:14 L’australiano Luke Tuckwell sta tirando il gruppo. 15:12 Siamo a ventidue chilometri dalla fine. 15:09 Inizia la salita per i fuggitivi. 15:09 Le squadre dei candidati al successo lavorano in vista del momento della verità. Pidcock è nelle prime posizioni del gruppo. 15:06 Il vantaggio dei battistrada scende a 39?. 15:03 Il gruppo si trova a meno di cinque chilometri dal primo passaggio al Bivio di Superga, salita di 4,3 km al 9%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: attacco di Roglic

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