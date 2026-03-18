LIVE Italia-USA 3-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre tornano in vantggio nel quinto end

Durante la partita tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali di curling femminile, le azzurre sono tornate in vantaggio nel quinto end. A 22 minuti dalla fine, due pietre italiane sono state collocate con successo dopo cinque tiri del sesto end. La diretta è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.35: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri del sesto end 22.26: Ancora una volta ci mette una pezza Constantini che prima trova la doppia bocciata e poi ancorava a bocciare la stone statunitense a punto, lasciando a punto quella italiana: 3-2 dopo cinque end 22.20: A forza di errori azzurri, sono ben quattro le stone statunitensi a punto quando mancano 3 tiri alla fine dell’end 22.17: Sbaglia clamorosamente anche Zardini Lacedelli, Italia in totale confusione, ora sono due le stone statunitensi a punto 22.15: Mathis butta via la stone, punto statunitense dopo 8 tiri del quinto end. L’Italia difficilmente riesce a mettere assieme un end senza errori evidenti 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 3-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre tornano in vantggio nel quinto end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 2-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre nel terzo end LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre pareggiano i conti nel settimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Contenuti utili per approfondire LIVE Italia USA 3 2 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento LIVE Italia-USA 59-93, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre escono sconfitte ma a testa alta contro le stelle WNBA; Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Pre-Mondiale, oggi Italia-Stati Uniti (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN). Capobianco: Lavoro da completare; Rai Sport trasmetterà le prossime gare dell'Italia e la Finale del World Baseball Classic. LIVE Italia-Giappone 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quinta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.50: L'appuntamento è fra poco più di due ore ... oasport.it André Rieu da domani in Italia per tre emozionanti concerti! 19 marzo Bologna, Unipol Arena 20 marzo Torino, Inalpi Arena 21 marzo Milano, Unipol Forum Ultimi biglietti su TicketOne #andrérieu #ConcertoEvento - facebook.com facebook BYD presenta la nuova ATTO 2 DM-i: debutto in Italia e offerta lancio x.com