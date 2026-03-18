LIVE Italia-Giappone 6-9 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | quinta sconfitta per le azzurre

Le azzurre del curling femminile hanno subito una sconfitta contro il Giappone con il punteggio di 6-9 durante i Mondiali del 2026. La partita si è svolta in diretta e ha rappresentato la quinta perdita consecutiva per la squadra italiana. Per aggiornamenti sulle partite successive, è possibile seguire la diretta dedicata Italia-USA, prevista dalle 21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.48. Ancora una prova incolore della formazione azzurra contro un Giappone che, come era capitato per Corea del Nord e Cina, impone il proprio gioco a Constantini e compagne, incapaci di essere efficaci contro il gioco aggressivo delle avversarie asiatiche. Poi ci si mette qualche imprecisione di troppo anche da parte della skip azzurra e si spiega la netta sconfitta della squadra italiana 18.46: L’ultima bocciata delle giapponesi lascvia una stone giapponese nella casa e l’incontro finisce qui. 6-9 per il Giappone e speranze ormai ridotte al lumicino di vedere l’Italia al secondo turno del Mondiale 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quinta sconfitta per le azzurre Articoli correlati LIVE Italia-Giappone 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: un solo punto nel terzo end per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per una reazione d’orgoglioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin del Mondiale femminile di... CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026 Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Giappone 6 9 Mondiali... Temi più discussi: LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per tornare in corsa per i playoff; Billie Jean King Cup, tutto sul Giappone: la scheda delle avversarie dell'Italia; Giappone vs Italia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Squadra che vince non si cambia in BJK Cup: l'Italia conferma le eroine di Shenzhen. LIVE Italia-Giappone 4-8, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata delle asiatiche nel settimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.10: Stone giapponese a punto dopo 4 tiri ... oasport.it LIVE Italia-Norvegia 8-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo successo azzurro all’extra endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 0.13: Per questa sera è tutto, appuntamento a ... oasport.it È ufficialmente iniziato il countdown per Italia-Giappone La sfida valida per i Qualifiers di #BJKCup, in programma a Velletri il 10 e l’11 aprile, è stata presentata alla Regione Lazio dal Presidente della FITP, Angelo Binaghi, il Presidente della Regione Laz facebook Giappone-Italia: ambasciatore Vattani riceve delegazione della Guardia di Finanza in missione a Tokyo @mariovattani x.com