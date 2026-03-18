LIVE Italia-Giappone 4-8 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | nono end annullato

Durante la partita tra Italia e Giappone ai Mondiali di curling femminile 2026, il punteggio è di 4-8 e il nono end è stato annullato. La partita si sta svolgendo con aggiornamenti in tempo reale, mentre la diretta italiana di Italia-Usa di curling femminile è prevista a partire dalle 21. Le protagoniste sono le atlete impegnate in questa competizione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.20: Ottavo end annullato, l’Italia ci riprova con sempre meno speranze 18.15: Bravissime le giapponesi a sventare tutte le minacce portate dall’Italia. Una stone giapponese a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’ottavo end 18.10: Stone giapponese a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 18.05: Molto precisa Fujisawa che tesse la sua tela mettendo al centro della casa le sue due stone, Constantini non trova le contromisure e arriva la mano rubata che fa da preludio all’ennesima sconfitta delle azzurre. Adesso serve un mezzo miracolo, anche se gli end a disposizione sono 3 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 4-8, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: nono end annullato Articoli correlati LIVE Italia-Giappone 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo end annullatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. LIVE Italia-Canada 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel nono endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Giappone 4 8 Mondiali... Discussioni sull' argomento LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per tornare in corsa per i playoff; Billie Jean King Cup, tutto sul Giappone: la scheda delle avversarie dell'Italia; Missione in Giappone: rafforzata la collaborazione Italia–Giappone su ricerca e agroalimentare; Italia vs Giappone - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026. LIVE Italia-Giappone 4-8, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata delle asiatiche nel settimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.10: Stone giapponese a punto dopo 4 tiri ... oasport.it È ufficialmente iniziato il countdown per Italia-Giappone La sfida valida per i Qualifiers di #BJKCup, in programma a Velletri il 10 e l’11 aprile, è stata presentata alla Regione Lazio dal Presidente della FITP, Angelo Binaghi, il Presidente della Regione Laz - facebook.com facebook Giappone-Italia: ambasciatore Vattani riceve delegazione della Guardia di Finanza in missione a Tokyo @mariovattani x.com