LIVE Italia-Giappone 4-5 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | triplo punto azzurro nel quinto set

Durante la partita tra Italia e Giappone nei Mondiali di curling femminile del 2026, il punteggio si è concluso con un risultato di 4-5 in favore delle giapponesi. Nel quinto set, le azzurre hanno realizzato un triplo punto. Inoltre, è prevista una diretta per l'incontro tra Italia e Stati Uniti, che inizierà alle 21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 17.29: Eccola la Stefania Constantini che ci piace! Preparata tutto sommato bene l’ultima bocciata doppia delle azzurre che tolgono di mezzo le due stone giapponesi e piazzano il triplo punto! C’è ancora partita ma le azzurre confermano di sfforire tanto il gioco aggressivo delle squadre asiatiche. Un aspetto su cui si dovrà lavorare molto in futuro. 4-5 17.23: Una stone giapponese a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri alla fine dell’end. Corto il tentativo di bocciata di Zardini Lacedelli, troppi errori 17.17: Una stone giapponese a punto dopo 4 tiri del quinto end 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 4-5, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: triplo punto azzurro nel quinto set Articoli correlati LIVE Italia-Norvegia 4-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: triplo punto azzurro nel sesto end!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. LIVE Italia-Canada 4-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Giappone 4 5 Mondiali... Discussioni sull' argomento LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per tornare in corsa per i playoff; Missione in Giappone: rafforzata la collaborazione Italia–Giappone su ricerca e agroalimentare; Billie Jean King Cup, tutto sul Giappone: la scheda delle avversarie dell'Italia; Giappone vs Italia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026. LIVE Italia-Giappone 4-5, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: triplo punto azzurro nel quinto setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 17.13: Arrivano i 3 punti per il Giappone che ... oasport.it È ufficialmente iniziato il countdown per Italia-Giappone La sfida valida per i Qualifiers di #BJKCup, in programma a Velletri il 10 e l’11 aprile, è stata presentata alla Regione Lazio dal Presidente della FITP, Angelo Binaghi, il Presidente della Regione Laz - facebook.com facebook Giappone-Italia: ambasciatore Vattani riceve delegazione della Guardia di Finanza in missione a Tokyo @mariovattani x.com