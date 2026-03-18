LIVE Italia-Giappone 0-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | secondo end annullato

Durante la partita di curling femminile tra Italia e Giappone ai Mondiali 2026, il secondo end è stato annullato. La gara si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Inoltre, è prevista anche una partita tra Italia e Stati Uniti, che inizierà alle 21. La competizione è in corso e i risultati vengono comunicati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 16.40: Una stone italiana a punto dopo sei tiri del terzo end 16.33: la bocciata finale di Constantini libera la casa dalle stone e dunque end annullato. La mano resta alle azzurre 16.30: una stone giapponese a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del secondo end 16.21: Un punto giapponese dopo i primi 4 tiri del secondo end 16.16: Doppio punto per il Giappone nel primo end. Non riescono le azzurre ad avvicinarsi alla stone giapponese e la bocciata regala il secondo punto alle asiatiche 16.07: Due stone giapponesi, dalle parti opposte della casa dopo 8 tiri del primo end 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo end annullato Articoli correlati LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quarto end annullatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: annullato anche il quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Giappone 0 2 Mondiali... Temi più discussi: Billie Jean King Cup, tutto sul Giappone: la scheda delle avversarie dell'Italia; Italia vs Giappone - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per tornare in corsa per i playoff; Dopo Giappone e Italia, il Venezuela batte anche gli USA e vince il World Baseball Classic. LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per una reazione d’orgoglioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling ... oasport.it LIVE Italia-Norvegia 8-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo successo azzurro all’extra endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 0.13: Per questa sera è tutto, appuntamento a ... oasport.it È ufficialmente iniziato il countdown per Italia-Giappone La sfida valida per i Qualifiers di #BJKCup, in programma a Velletri il 10 e l’11 aprile, è stata presentata alla Regione Lazio dal Presidente della FITP, Angelo Binaghi, il Presidente della Regione Laz - facebook.com facebook Giappone-Italia: ambasciatore Vattani riceve delegazione della Guardia di Finanza in missione a Tokyo @mariovattani x.com