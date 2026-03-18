LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | sconfitta dolce per le Pantere che volano alle Final Four!

Nella partita di volley femminile di Champions League, la squadra di Conegliano ha perso 2-3 contro le turche di Zeren Spor Ankara. La sfida si è giocata in diretta e ha permesso alle italiane di qualificarsi per le Final Four della competizione 2026. Contestualmente, si è tenuto anche il match tra Panathinaikos e Vallefoglina, disponibile in aggiornamento live dalle 18.

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