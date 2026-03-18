LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche vincono 19-25 il terzo set ma le pantere sono già in semifinale

Nel match di volley femminile valido per la Champions League 2026, la squadra turca Zeren Spor Ankara ha vinto il terzo set contro Conegliano con il punteggio di 19-25. Nonostante questa vittoria, le italiane si sono già assicurate un posto in semifinale. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sul risultato. È anche disponibile la diretta di Panathinaikos contro Vallefoglina dalle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 3-3 Erkul chiude il primo tempo. 3-2 Muro micidiale di Fahr su Gatina. 2-2 Non sbaglia due volte di fila la numero 7 dello Zeren, con una diagonale lunga verso posto uno partendo da posto due. 2-1 Lazareva tira a tutto bracco una diagonale troppo stretta per restare in campo, errore dell’opposta russa. 1-1 Diagonale di Zhu da posto quattro. Quindicesimo punto per la cinese. 0-1 Esce il primo tempo di Fahr. 19-25 LO ZEREN SPOR ANKARA VINCE IL TERZO SET! Il muro di Lazareva su Daalderop chiude il terzo parziale con le turche che puntano ad uscire dalla competizione a testa alta: Conegliano è già sicura di staccare il biglietto per la Final Four del 2 e 3 maggio ad Istanbul. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche vincono 19-25 il terzo set ma le pantere sono già in semifinale Articoli correlati Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25, le pantere vincono in rimonta il 1° set LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere vincono 25-17 il secondo set e conquistano le Final Four!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Highlights | Savino Del Bene SCANDICCI vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CLV 2026 Approfondimenti e contenuti su LIVE Conegliano Zeren Spor Ankara 2 1... Temi più discussi: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN); Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano CEV Champions League (F); LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere a caccia della Final Four. LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio complesso nel terzo set dopo la matematica qualificazione! 1-6CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 4-10 Primo tempo di Fahr. 3-10 ... oasport.it Conegliano-Zeren Spor Ankara stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Quarter Finals - Away Match 20:30 Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccod - facebook.com facebook #CLVolleyW QF 1st leg Eczacibasi-Rzeszow 3-1 Zeren Spor-Conegliano 0-3 Scandicci-Fenerbahce 3-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com