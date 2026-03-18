LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le ragazze di Santarelli vogliono chiudere il discorso sono in semifinale! 22-21

Le squadre di Conegliano e Zeren Spor Ankara si affrontano in una partita valida per la Champions League femminile 2026. Le ragazze di Santarelli sono in vantaggio e cercano di chiudere il discorso, attualmente in vantaggio 2-1 nei set. Il punteggio parziale è di 22-21. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 24-23 Perla di Zhu! Parallela piazzata da posto quattro! Match point per l’Imoco! 23-23 Uzelac piazza la diagonale dalla pipe. 23-22 Ancora Adigwe, dalla seconda linea trova la parallela del nuovo vantaggio. 22-22 Gatina trova il tocco del muro da posto quattro. Time-out quasi obbligato per Ljubicic che sta subendo una clamorosa rimonta. 22-21 ACE DI ADIGWE! La giovane opposta di Conegliano sta alzando il suo livello in questo finale di quarto set! Punto confermato! Si torna in parità! La panchina turca chiama challenge per il possibile tocco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le ragazze di Santarelli vogliono chiudere il discorso, sono in semifinale! 22-21 Articoli correlati LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match, le pantere vogliono la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete vincono 25-21 il primo set, sono ad un passo dalla semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Highlights | Savino Del Bene SCANDICCI vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CLV 2026 Tutti gli aggiornamenti su LIVE Conegliano Zeren Spor Ankara 2 1... Temi più discussi: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN); Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano CEV Champions League (F); LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere a caccia della Final Four. LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche vincono 19-25 il terzo set ma le pantere sono già in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 1-1 Diagonale di Zhu da posto ... oasport.it Conegliano-Zeren Spor Ankara stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Quarter Finals - Away Match 20:30 Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccod - facebook.com facebook #CLVolleyW QF 1st leg Eczacibasi-Rzeszow 3-1 Zeren Spor-Conegliano 0-3 Scandicci-Fenerbahce 3-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com