LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizio complesso nel terzo set dopo la matematica qualificazione! 1-6

La partita tra Conegliano e Zeren Spor Ankara è in corso, con il punteggio di 2-0 a favore delle italiane. Nel terzo set, la squadra turca ha iniziato con un punteggio di 1-6, dopo aver già conseguito la qualificazione matematica alla Champions League femminile 2026. La diretta è aggiornata online, mentre si attende anche l'inizio del match tra Panathinaikos e Vallefoglía.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 7-14 Pasticcio di Ewert in palleggio, muro vincente dello Zeren. 7-13 Zhu riesce a trovare il vincente con la parallela da posto quattro. 6-13 Grande diagonale di Uzelac da posto quattro! 6-12 Pasticcio del muro di Conegliano con Adigwe che manda fuori il recupero sul pallonetto di Uzelac. Il punto è confermato, la palla è uscita. Santarelli vuole vedere l’inout e chiama il challenge. 6-11 Lunga la battuta di Sillah. 6-10 Diagonale perfetta di Zhu da posto quattro. 5-10 Invasione a rete della prima linea dello Zeren. 4-10 Primo tempo di Fahr. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio complesso nel terzo set dopo la matematica qualificazione! 1-6 Articoli correlati LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le russe partono bene nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Highlights | Savino Del Bene SCANDICCI vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CLV 2026 Una raccolta di contenuti su LIVE Conegliano Zeren Spor Ankara 2 0... Temi più discussi: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN); Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano CEV Champions League (F); LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere a caccia della Final Four. LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio complesso nel terzo set dopo la matematica qualificazione! 1-6CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 4-10 Primo tempo di Fahr. 3-10 ... oasport.it Conegliano-Zeren Spor Ankara stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Quarter Finals - Away Match 20:30 Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccod - facebook.com facebook #CLVolleyW QF 1st leg Eczacibasi-Rzeszow 3-1 Zeren Spor-Conegliano 0-3 Scandicci-Fenerbahce 3-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com