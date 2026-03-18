LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | ottima partenza delle pantere anche nel secondo set 11-7

Nel match di Champions League femminile di volley, Conegliano affronta Zeren Spor Ankara e si porta in vantaggio con un risultato di 1-0. Le pantere mostrano una buona prestazione anche nel secondo set, in cui il punteggio segna 11-7. La partita è trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti sono disponibili online in tempo reale. È possibile seguire anche l’andamento di altri incontri, come quello tra Panathinaikos e Vallefoglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 Time-out delle turche. 11-7 Muro pazzesco di Zhu Ting sull0attacco di Lazareva. 10-7 Pipe di Sillah. 9-7 La diagonale di Uzelac entra in campo con la sua traiettoria stretta. 9-6 Zhu attacca da posto quattro e insacca l’attacco nel muro avversario. 8-6 Primo tempo di Fahr. 7-6 Diagonale perfetta di Uzelac da posto quattro. 7-5 Primo tempo di Arici. 7-4 Ha ragione il coach di Conegliano, la diagonale di Gatina è out. Santarelli l’ha vista fuori e chiama challenge. 6-5 In campo l’attacco di Gatina da posto quattro. 6-4 Esce l’attacco di Haak da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: ottima partenza delle pantere anche nel secondo set, 11-7 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: partenza difficile per le pantere LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere cercano la fuga nel primo set, 15-13CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Highlights | Savino Del Bene SCANDICCI vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CLV 2026 Tutto quello che riguarda LIVE Conegliano Zeren Spor Ankara 1 0... Temi più discussi: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN); Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano CEV Champions League (F); LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere a caccia della Final Four. LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa si avvicinano al primo set, 22-19CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 Secondo time-out dello Zeren. 22-19 ... oasport.it Conegliano-Zeren Spor Ankara stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Quarter Finals - Away Match 20:30 Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccod facebook #CLVolleyW QF 1st leg Eczacibasi-Rzeszow 3-1 Zeren Spor-Conegliano 0-3 Scandicci-Fenerbahce 3-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com