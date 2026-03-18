live avellino sudtirol la partita

Al termine del primo tempo, l’Avellino conduce contro il Sudtirol. La partita si è mostrata combattuta e vivace, con i biancoverdi che sono riusciti a mettere a segno alcuni spunti interessanti. La gara, ancora aperta, prosegue con un punteggio favorevole per la squadra di casa. La seconda frazione di gioco si preannuncia ancora più incerta e ricca di azioni.

Tempo di lettura: 2 minuti PRIMO TEMPO. Avellino avanti all’intervallo contro il Sudtirol al termine di un primo tempo intenso, combattuto e con diversi spunti interessanti per i biancoverdi. La squadra irpina ha approcciato la gara con personalità, confermando subito le indicazioni della vigilia: Fontanarosa e Patierno dal primo minuto, Palmiero regolarmente in campo a centrocampo. Tra le note di colore, sugli spalti, anche la presenza del presidente della Lega B Paolo Bedin. L’avvio è stato subito vivace. Dopo appena un minuto il Sudtirol ha rimediato il primo cartellino giallo del match per un fallo di Bordon su Patierno, episodio che ha immediatamente acceso il duello e dato il segnale di una partita maschia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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