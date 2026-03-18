Nella notte del 9 ottobre, tra le vie Valzania e Serraglio nel centro storico, un uomo di 25 anni è stato condannato a due anni e tre mesi di reclusione. La vicenda riguarda un episodio in cui ha ferito gravemente un 30enne tunisino con i cocci di una bottiglia di vetro. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario.

Ferì gravemente un 30enne tunisino, con i cocci di una bottiglia di vetro, la notte del 9 ottobre scorso tra le vie Valzania e Serraglio. Una banale lite, avvenuta verosimilmente per motivi di alcol e droga. Poi l’aggressore si diede alla fuga, lasciando a terra il 30enne ferito e portandogli via il giubbotto. Ieri, in tribunale a Forlì (giudice Serena Chimichi) è stato condannato, a 2 anni e 3 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, un cittadino del Gambia di 25 anni, ritenuto responsabile del fattaccio e accusato di lesioni personali aggravate e furto con scippo aggravato dall’uso di un’arma, oltre a due rapine in supermercati. Ad inchiodare il giovane, che si trova in Italia senza fissa dimora, sono state le immagini delle telecamere ai giardini Savelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite in centro storico. Condannato 25enne a due anni e tre mesi

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