Lisistrata muove ancora le coscienze

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre 2500 anni, la figura di Lisistrata continua a richiamare l’attenzione su temi di pace e unità. La sua voce, che si levava tra il rumore delle armi, invitava a riscoprire l’amore e il rispetto tra le persone. Questa figura storica rimane un simbolo di protesta e di speranza, ancora oggi presente nel dibattito pubblico.

Sono passati 2500 anni da quando la voce di Lisistrata si alzava dal frastuono delle armi per gridare l’amore e il rispetto che deve esistere, sempre, tra gli esseri umani. Eppure siamo ancora qui, circondati da guerre. E "Lisistrata" continua a scuotere le coscienze. Anche questa sera (alle 21) al Teatro del Fiume di Boretto, dove va in scena l’adattamento di Emanuele Aldrovandi: drammaturgo, regista, scrittore e direttore artistico dello stesso teatro di Boretto. "Lisistrata" di Aristofane, con la regia di Serena Sinigaglia, è interpretata da Lella Costa. Insieme a lei sul palcoscenico Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi, Irene Serini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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