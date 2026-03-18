L’Iran una minaccia? Balle di Israele

Il capo dell’Antiterrorismo si dimette, spiegando di non poter più sostenere il conflitto, e viene sostituito da un tycoon che lo definisce debole. Nel frattempo, circolano dichiarazioni che minimizzano la minaccia dell’Iran, attribuendola a Israele. La situazione si sviluppa in un clima di tensione tra le parti coinvolte, con scontri e commenti pubblici che fanno discutere.

Si è aperta una crepa nell’amministrazione americana in merito alla guerra in Iran: il capo del Centro per l’antiterrorismo americano, Joe Kent, ha rassegnato le dimissioni, rimproverando al presidente americano Donald Trump di essere cascato nella trappola di Israele e della lobby americana. Soprattutto perché «l’Iran non rappresentava una minaccia imminente». Il malcontento sulla linea adottata dal tycoon emerge chiaramente nella lettera che l’alto funzionario gli ha indirizzato: «Non posso in buona coscienza sostenere la guerra. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana». 🔗 Leggi su Laverita.info

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