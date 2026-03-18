L’attenzione internazionale si concentra sulla Cina, mentre l’Iran non è l’obiettivo principale. Con il deteriorarsi delle relazioni tra le potenze, la crisi si manifesta come un nuovo capitolo di tensione nel Medioriente, riproducendo schemi di deterrenza e ritorsione già visti in passato. Le dinamiche attuali coinvolgono diversi attori, e l’attenzione globale si focalizza sulla crescita delle tensioni tra le nazioni coinvolte.

Con l’intensificarsi del confronto con l’Iran e mentre l’attenzione globale si concentra sul rischio di una più ampia escalation, la crisi appare a prima vista come l’ennesimo conflitto mediorientale, in un ciclo ormai familiare di deterrenza, ritorsione e tensione crescente. Ma questa lettura rischia di perdere di vista il quadro strategico più ampio. L’Iran non è il problema centrale per gli Stati Uniti. Lo è la Cina. Se osservata attraverso questa lente geopolitica più ampia, la dinamica che si sta sviluppando attorno a Teheran appare meno come un conflitto regionale e più come una mossa all’interno di una competizione strategica molto più vasta, destinata a plasmare l’ordine internazionale emergente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Iran non è l’obiettivo. È la Cina

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