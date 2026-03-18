In Iran è stato giustiziato un cittadino svedese condannato per spionaggio a favore di Israele. La condanna e l’esecuzione sono avvenute in un momento di tensione tra l’Iran, Israele e gli Stati Uniti. Il caso ha attirato l’attenzione internazionale e si inserisce nel quadro di azioni di repressione contro sospetti di collaborazione con paesi considerati nemici.

Nel pieno della guerra con Israele e Stati Uniti, l’ Iran punisce i sospettati di complicità col nemico. Così, come annunciato dal Ministero degli Esteri di Stoccolma, Teheran ha giustiziato un cittadino svedese nella mattinata di mercoledì. Dell’uomo, condannato per “ spionaggio in favore di Israele ” dopo essere stato arrestato nel quarto giorno della cosiddetta Guerra dei 12 giorni, non sono state rivelate ufficialmente le generalità, anche se secondo il sito Mizan Online, vicino alla magistratura iraniana, si tratta di Kourosh Keyvani. “È con profondo sgomento che ho appreso della recente esecuzione di un cittadino svedese in Iran – ha dichiarato la ministra degli Esteri del Paese scandinavo, Maria Malmer Stenergard – In questo momento difficile il mio pensiero va ai familiari in Svezia e in Iran, è una punizione disumana e crudele “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Iran ha giustiziato un cittadino svedese: era stato condannato per spionaggio in favore di Israele

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L’Iran ha giustiziato un cittadino svedese: chi èUn cittadino svedese è stato giustiziato in Iran, secondo quanto riferito dalla ministra degli Esteri svedese Maria Malmer Stenergard.

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