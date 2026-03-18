Il Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano ha annunciato ieri sera la morte di Ali Larijani, confermando che è avvenuta in seguito a un raid aereo israeliano. L’annuncio è arrivato senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’attacco o sulla provenienza delle informazioni. Nessun commento è stato rilasciato riguardo ad eventuali reazioni o misure da parte delle autorità iraniane.

Ieri sera, il Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano ha confermato la morte del suo capo, Ali Larijani, in un raid aereo israeliano. Si tratta di una delle uccisioni più significative dall’inizio del conflitto, dopo quella dell’ayatollah Ali Khamenei. «Le anime pure dei martiri hanno accolto l’anima purificata del giusto servo di Dio, il martire Dr. Ali Larijani», ha annunciato il Consiglio, aggiungendo che suo figlio e le sue guardie del corpo sono deceduti con lui. «Dopo una vita di lotte per il progresso dell’Iran e della Rivoluzione Islamica, ha finalmente realizzato la sua aspirazione di lunga data. Ha risposto alla chiamata divina e ha onorato la dolce grazia del martirio in trincea al servizio della patria». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran conferma la morte di Ali Larijani e promette vendetta

Articoli correlati

Iran, la guerra in diretta: raid israeliani su Beirut, due morti a Tel Aviv. Teheran minaccia vendetta per la morte di LarijaniLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: raid israeliani su Beirut, due morti ieri sera a Tel Aviv per una bomba iraniana.

Ali Larijani, l’uomo che faceva dialogare Pasdaran e clero. Ma la sua morte non è uno scacco matto all’IranRoma, 17 marzo 2026 – Uno scossone, ma per abbattere la complessa architettura del potere iraniano non basta.

Contenuti e approfondimenti su Ali Larijani

Temi più discussi: Teheran conferma la morte di Larijani. Trump: 'La Nato non ci serve'. Bomba iraniana su Tel Aviv, 2 vittime - LIVEBLOG; L'Iran conferma la morte di Ali Larijani dopo l'attacco d'Israele: È stato martirizzato; L'Iran conferma la morte di Larijani. Trump: Non ho paura di un altro Vietnam; L'Iran conferma la morte di Ali Larijani.

Teheran conferma la morte di Larijani. Trump: 'La Nato non ci serve'. Bomba iraniana su Tel Aviv, 2 vittime - LA CRONACA DEL 17 MARZOMojtaba Khamenei: 'Non è il momento giusto per la pace'. Raid in Libano, bombardati tre quartieri a Beirut (ANSA) ... ansa.it

In diretta. Guerra in Medio Oriente: missili di Teheran su Israele, Iran conferma morte Larijani e SoleimaniL'Iran ha confermato la morte di Ali Larijani, il capo del Consiglio supremo della sicurezza, ucciso in un raid israeliano. In rappresaglia, Teheran ha lanciato un'ondata di missili su israele provoca ... it.euronews.com

Dietro la morte di Ali Larijani si muove un retroscena da guerra fredda 2.0: quello della partita sotterranea tra Donald Trump e Israele sul futuro dell’Iran - facebook.com facebook

Dietro la morte di Ali Larijani si muove un retroscena da guerra fredda 2.0: quello della partita sotterranea tra Donald Trump e Israele sul futuro dell’Iran x.com