Il 18 marzo in Iran si tiene il funerale di Ali Larijani, figura di spicco del settore della sicurezza, ucciso in circostanze non rese note. Nel frattempo, Israele ha condotto un attacco con droni nel centro di Beirut, causando danni e allertando le autorità locali. Le notizie arrivano mentre le tensioni nella regione continuano a salire con sviluppi di questo tipo.

Il 18 marzo l’Iran celebra il funerale del suo potente capo della sicurezza Ali Larijani, ucciso in un attacco che il capo dell’esercito iraniano ha giurato di vendicare. Lo stesso giorno Israele ha annunciato di aver ucciso il ministro iraniano delle informazioni e della sicurezza nazionale Esmail Khatib. “Le ripercussioni globali sono appena cominciate e colpiranno tutti, senza distinzioni di ricchezza, religione o razza”, ha affermato sul social network X. Il Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell’Iran aveva confermato il 17 marzo la morte del suo capo, Larijani, che la settimana scorsa aveva sfidato i bombardamenti partecipando a una manifestazione a Teheran. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’Iran celebra il funerale di Ali Larijani, Israele bombarda il centro di Beirut

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