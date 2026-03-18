Nella notte, l’Iran ha lanciato bombe a grappolo su Tel Aviv, segnando un evidente cambio di strategia nelle sue operazioni militari. Parallelamente, si registrano preoccupazioni crescenti riguardo a un possibile sviluppo nucleare nel paese, con rapporti che indicano un aumento delle attività sospette presso impianti sensibili. La situazione ha suscitato reazioni e allarmi a livello internazionale.

La notte appena trascorsa sembra aver segnato un drammatico punto di svolta nelle tattiche balistiche iraniane. Un uomo e una donna sulla settantina sono stati uccisi a causa dell’impatto di un missile balistico, probabilmente dotato di una testata a grappolo, lanciato dall’Iran verso il centro di Israele, a Rama Gan, a est di Tel Aviv Secondo le autorità di polizia, nella notte, dopo le sirene d’allarme, la coppia non avrebbe fatto in tempo a raggiungere la stanza sicura nella loro abitazione prima dell’impatto. I detriti del missile hanno ferito quattro persone e altri sono caduti sulla stazione centrale dei treni Savidor, facendo interrompere il servizio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Iran cambia strategia d’attacco: bombe a grappolo su Tel Aviv. E scoppia un nuovo incubo nucleare

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