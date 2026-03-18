L’invasione dell’Ucraina ha messo a repentaglio la credibilità della stampa

L’invasione dell’Ucraina ha sollevato numerose discussioni sulla affidabilità dei mezzi di informazione. Nel frattempo, una scena inquietante si svolgeva: un uomo camminava tra i cespugli, rovistando tra i cadaveri e spostando la sabbia con le mani e i piedi, in aree dove il terreno appariva più morbido. Un’immagine che rimane impressa e che documenta la brutalità del conflitto.

Lo osservavo camminare avanti e indietro, frugando tra i cespugli, smuovendo la sabbia tra i cadaveri con le mani e i piedi, nei punti in cui il terreno sembrava più morbido. Non si dava pace. La salma era stata seppellita a poche decine di metri dal luogo dove i vicini avevano udito gli spari, nei pressi di un checkpoint russo, in una Bu?a occupata fino a poche settimane prima dalle truppe di Mosca. Era stata gettata in una fossa comune insieme ad altre decine di vittime, così come avevano ordinato i militari. Il corpo giaceva accanto a quello di un altro uomo, anch’egli ridotto a una sagoma di carne putrida. Entrambe le spoglie erano contorte in posture innaturali, come se gli arti fossero stati spezzati in più punti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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