Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3 | Disney svela la data di uscita

Lo studio ha confermato quando arriveranno i due lungometraggi in occasione dell'arrivo di Josh D'Amaro nel ruolo di CEO. Disney ha ufficializzato la data di uscita di due dei suoi sequel più attesi: Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3, infatti, verranno distribuiti entrambi nel 2028. L'appuntamento per i fan è stato fissato rispettivamente al 26 maggio e al 16 giugno, lasciando quindi ai fan un'attesa di poco più di due anni. Il ritorno del simpatico alieno Le date annunciate dai vertici della Disney in occasione dell'arrivo di Josh D'Amaro con l'incarico di CEO erano già state 'prenotate', senza tuttavia rivelare i titoli a cui erano destinate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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