Nel 1978, alcuni studenti si incontrano ai mercatini del libro usato di Piazza Vetra a Milano con l’intento di sostenere il diritto allo studio e racimolare qualche soldo per mantenersi o acquistare una moto. Da allora, il negozio Libraccio si trasforma diventando una catena con 69 punti vendita. Oggi, questa rete di librerie è riconosciuta come protagonista nel settore dell’usato.

Quando nel 1978 un gruppo di studenti si incontra ai mercatini del libro usato in Piazza Vetra, a Milano, l’obiettivo è semplice: sostenere il diritto allo studio e mettere insieme qualche soldo per mantenersi e magari comprarsi una moto. Nessuno di loro immagina che da quei banchetti nascerà una delle realtà più originali dell’editoria italiana: Libraccio. “Ci siamo conosciuti un giorno di settembre ’78”, ricorda Edoardo Scioscia, fondatore e oggi amministratore delegato di Libraccio, intervistato nel vodcast Money Vibez Stories. “Facevamo i mercatini per sostenere il diritto allo studio, l’anno dopo è arrivato il primo negozio.” Quel primo punto vendita è in via Corsico, all’angolo con l’Alzaia Naviglio Grande, nel cuore dei Navigli “dove c’è il ponte più fotografato d’Italia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Libraccio, da mercatino di libri a catena da 69 negozi: ‘Così abbiamo cambiato il mercato dell’usato’

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