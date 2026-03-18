Liberti media | tanti video zero articoli È in rete il sito di Marcello Foa ispirato al modello Tucker Carlson

In rete è nato il sito di Marcello Foa, ispirato al modello Tucker Carlson, con una vasta quantità di video ma senza articoli scritti. La piattaforma, chiamata ‘Liberti Media’, rappresenta un nuovo progetto nel panorama editoriale italiano. Finora, sono stati caricati numerosi contenuti video, mentre non sono stati pubblicati testi o approfondimenti scritti. La piattaforma è disponibile online e si presenta come un nuovo punto di riferimento digitale.

Il panorama editoriale italiano si arricchisce di una nuova testata: ‘ Liberti Media’, un progetto online ideato, controllato e diretto da Marcello Foa, ex presidente della Rai, che riprende così il dialogo con i suoi lettori dopo ‘Giù la maschera’, il programma di grande successo su Rai Radio 1, chiuso improvvisamente e senza spiegazioni la scorsa estate. Foa si ispira alle esperienze di grandi giornalisti americani, come Tucker Carlson e Glenn Greenwald, che dopo essere stati estromessi dalle proprie testate, hanno aperto canali video indipendenti, ottenendo grande successo di pubblico. Anche ‘Liberti Media’ sarà incentrato sui video, ma con una struttura più ampia rispetto al tipico canale podcast. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Liberti media: tanti video, zero articoli. È in rete il sito di Marcello Foa ispirato al modello Tucker Carlson Articoli correlati Nasce ‘Liberti Media’, nuovo progetto online di Marcello FoaIl panorama editoriale italiano si arricchisce di una nuova testata: ‘Liberti Media’, un progetto online ideato, controllato e diretto da Marcello... Attacco all’Iran, il punto di non ritorno per Trump. Tucker Carlson: “Disgustoso e malvagio”«I neoconservatori vogliono che gli Stati Uniti combattano la guerra di Israele contro l’Iran. Aggiornamenti e notizie su Liberti media tanti video zero articoli... Argomenti discussi: Guerra all’Iran: quale ruolo per l’Italia? Gaiani a Liberti Media; Parla Marcello Foa: Gli orrori del caso Epstein non finiscano in uno show. Nasce ‘Liberti Media’, nuovo progetto online di Marcello FoaIl panorama editoriale italiano si arricchisce di una nuova testata: 'Liberti Media', un progetto online ideato, controllato e diretto da Marcello Foa, ex ... lapresse.it