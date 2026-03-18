Libano oltre 900 vittime Evacuato il 15% del Paese

Nel Libano, il numero di vittime supera le 900 persone mentre il 15% del territorio è stato evacuato. Ieri sono stati registrati due bombardamenti da parte dell’esercito israeliano che hanno causato la morte di tre soldati libanesi, uno dei quali a Kaakaiyet el-Jisr nella provincia di Nabatieh. I bombardamenti hanno coinvolto diverse località del Paese.

Tre i soldati libanesi uccisi ieri dall’esercito israeliano in due diversi bombardamenti. Il primo ieri mattina a Kaakaiyet el-Jisr, nella provincia di Nabatieh, ha ucciso un soldato e ne ha feriti altri quattro. Il commento della portavoce dell’esercito israeliano è stato: «Affermiamo che l’esercito israeliano agisce contro Hezbollah e non contro l’esercito libanese, né contro i civili libanesi». Poche ore dopo, un drone ha colpito lo scooter su cui viaggiavano altri due soldati, uccidendoli, a Zabdine, nella stessa provincia. TEL-AVIV non ha fornito ulteriori spiegazioni, oltre alla nota citata. Sono giorni in cui la pressione israeliana e statunitense su un intervento delle forze armate libanesi in maniera decisa e sul campo contro Hezbollah è fortissima. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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