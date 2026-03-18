Secondo politici e intellettuali conservatori, l’establishment russo teme che Cheburashka, il personaggio di carta e peluche, distolga l’attenzione dell’opinione pubblica da questioni politiche e sociali. Questi critici sostengono che il personaggio, simbolo di innocenza e nostalgia, possa influenzare le percezioni pubbliche e creare un diversivo rispetto alle problematiche più complesse del paese.

Secondo politici e intellettuali conservatori Cheburashka distrae l'opinione pubblica da questioni più urgenti, come la guerra in Ucraina Cheburashka fu creato nel 1966 dallo scrittore sovietico Eduard Uspenskij. In Russia la sua fama paragonabile a quella che Topolino ha negli Stati Uniti ed è una specie di controparte sovietica del personaggio più famoso della Disney a partire dal design, a cui è chiaramente ispirato. In Russia la fama di Cheburashka aumentò soprattutto a partire dal 1969, quando fu protagonista di una serie animata popolare e ricordata con grande affetto. Le critiche non sono rivolte tanto al personaggio in sé, che anzi agli inizi della guerra era stato intensamente utilizzato per la propaganda bellica (un lanciarazzi usato dall’esercito russo porta il suo nome), ma alla sua versione cinematografica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’establishment russo ha paura di questo tenero topolino

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