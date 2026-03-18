Leonardo Girombelli torna alla moda con Escapista

Leonardo Girombelli ha lanciato il suo nuovo marchio di moda chiamato Escapista, un progetto che riflette il viaggio come esperienza mentale e stile di vita. Il brand è stato fondato da Girombelli, membro della famiglia nota per aver creato Genny e Byblos. Escapista si propone come un marchio indipendente, con un focus sulla scoperta e sull’attitudine allo stile.

Il viaggio come dimensione mentale, come attitudine alla scoperta e allo stile. Con queste premesse nasce Escapista, il marchio indipendente fondato da Leonardo Girombelli, seconda generazione della dinastia che ha dato i natali a Genny e Byblos. Lontano dalle logiche classiche del fashion, il progetto nasce direct-to-consumer – è già disponibile online- e riempie un vuoto del mercato. In un panorama sempre più affollato e diviso tra luxury e fast fashion, Escapista, infatti, è un progetto premium che, da un lato, intercetta il pubblico dei discerning travellers; dall’altro, offre un’alternativa valida in termini di prodotto e stile a chi non si identifica nell’offerta corrente. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leonardo Girombelli torna alla moda con Escapista Articoli correlati John Galliano torna nella moda con ZaraQuella che per i modaioli è la notizia dell’anno arriva nella pausa colazione di una giornata di marzo in cui ci si dovrebbe occupare di cose... Conversando su Vivienne Westwood: torna la Colazione alla moda al Caffè del GioiaDopo il successo riscosso dall'incontro dedicato ad Alexander McQueen, l'associazione GioiAlumni propone una nuova "Colazione alla moda" al Caffè del... Altri aggiornamenti su Leonardo Girombelli Discussioni sull' argomento Leonardo Girombelli rilancia nella moda con Escapista; Escapista: orizzonti sconfinati e viaggiatori romantici nel nuovo brand di Leonardo Girombelli; Zegna lancia Memorie in un film sulla fragranza con protagonista Mads Mikkelsen. Leonardo Girombelli rilancia nella moda con EscapistaIl manager, figlio dei fondatori di Genny, scommette sulla start-up di abbigliamento e accessori uomo dedicata al viaggio. Presentato online il primo drop ... msn.com