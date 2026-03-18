legami con la famiglia carroccia scoppia un nuovo caso delmastro

Nuovo caso legato alla famiglia Carroccia coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, insieme ad altri esponenti di Fratelli d’Italia. La vicenda riguarda presunti legami e iniziative legali che stanno attirando l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità. La situazione si sviluppa in un contesto di indagini e interrogazioni ufficiali.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, al pari di altri politici di Fratelli d’Italia tra cui la vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, era socio di un ristorante romano assieme a un’esponente della famiglia di Mauro Carroccia, che in base a una sentenza definitiva è legato alla famiglia camorristica di Michele Senese. Lo ha rivelato Il Fatto Quotidiano. Una vicenda molto imbarazzante per il partito di Giorgia Meloni, subito attaccata dalle opposizioni. Il ristorante in questione, Bisteccherie d’Italia, si trova in via Tuscolana. E la società a cui fa capo, Le 5 Forchette, fino a meno di un mese fa aveva come soci Delmastro, Chiorino, Cristiano Franceschini, segretario provinciale di FdI e assessore in Comune a Biella, e Davide Eugenio Zappalà, consigliere FdI in Regione Piemonte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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