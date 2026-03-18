Un militante della Lega Giovani ha rivolto una frase offensiva nei confronti di un'esponente del Movimento 5 Stelle, definendola una

"Non dei militanti, non dei sostenitori, ma 'una soubrette'. Perché se sei una giovane donna, tieni alla tua comunità e hai scelto con convinzione di essere in Lega, allora si sentono legittimati nell'esprimersi con toni vomitevoli e disgustosi". Inizia così il post che la giovane militante della Lega, Alessia Di Terlizzi, ha pubblicato sui propri social per denunciare le offese giunte da un referente del M5s che avrebbe detto: "Non riesco a immaginare che la Lega abbia delle soubrette al Sud". Le parole incriminate, rivolte alla giovane attivista in risposta a una sua iniziativa politica, sono passate finora nel silenzio del partito a cinque stelle suscitando polemica e sdegno per il loro carattere sessista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lega Giovani, militante offesa dal M5S: "Sessimo"

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