Leao | rabbia bottiglie e la Bibbia contro Allegri

Durante la partita contro la Lazio, Rafael Leao ha mostrato una reazione intensa alla sua sostituzione, con gesti di rabbia e alcuni comportamenti provocatori, tra cui il lancio di bottiglie e l’uso della Bibbia. Questi atteggiamenti hanno attirato l’attenzione dei media e suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La scena si è verificata all’interno dello spogliatoio e ha avuto conseguenze sul clima della squadra.

La reazione di Rafael Leao alla sua sostituzione nella partita contro la Lazio ha generato un’onda d’urto all’interno del club rossonero. La star portoghese ha risposto con un messaggio criptico sui social, citando una frase biblica per giustificare il suo comportamento. L’episodio si è verificato domenica sera, quando l’allenatore Massimiliano Allegri ha deciso di toglierlo dal campo in una gara terminata con una sconfitta per 1-0. Il calciatore ha rifiutato un abbraccio dell’allenatore e ha lanciato bottiglie di plastica a bordo campo. Il silenzio della stella portoghese è durato oltre ventiquattro ore prima che decidesse di rompere il gelo attraverso Instagram. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leao: rabbia, bottiglie e la Bibbia contro Allegri Articoli correlati Milan, Leao è una furia! Non solo la rabbia per il cambio: se l’è presa anche con Pulisic contro la Lazio! Interviene AllegriMercato Inter, clamoroso cambio di programma su Bastoni: ora in estate può partire! Non solo il Barcellona su di lui, ecco perché il club valuta la... Allegri lo toglie, esplode la rabbia di Leao: Max cerca l'abbraccio, Rafa lo evitaUn calciatore che accetta volentieri una sostituzione si vede raramente, ma c'è modo e modo di lasciare il campo. Una raccolta di contenuti su Leao rabbia bottiglie e la Bibbia... Discussioni sull' argomento Leao non accetta il cambio, Allegri lo abbraccia ma lui si divincola e va in panchina: Lasciami su; Il momento in cui Rafa Leao si è innervosito con Allegri!. Leao, sfogo social dopo la rabbia per la sostituzione e cita il Vangelo: Fa’ ciò che è alla tua portataRafa Leao a pochi giorni dalla rabbia espressa contro Allegri per la sostituzione in Lazio-Milan e alle successive critiche, ha rotto il silenzio via social ... fanpage.it Leao non accetta il cambio, Allegri lo abbraccia ma lui si divincola e va in panchina: Lasciami suAl 66’ di Lazio-Milan, Leao non accetta la sostituzione e rifiuta l’abbraccio di Allegri: tornato in panchina, il giocatore portoghese scaglia via ... fanpage.it Il Milan ha fermato le contrattazioni per il rinnovo di Rafael Leao. Dopo una prima fase di contatti che aveva lasciato intravedere qualche spiraglio, la trattativa si è arenata e al momento non sembra vicina a sbloccarsi, figuriamoci dopo quanto è successo con - facebook.com facebook Leao-Pulisic, pace per il Milan: ora testa al Torino x.com