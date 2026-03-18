le stelle del cinema per piangere e ridere

Le stelle del cinema Valeria Golino, Andrea De Sica, Jasmine Trinca e Adam Mars-Jones sono attese sotto le Due Torri per un evento dedicato a emozioni, tra lacrime e risate. Il cinema Modernissimo si prepara a ospitare questa occasione, che unisce figure di rilievo del panorama cinematografico e appassionati di film. La serata promette di essere ricca di momenti intensi e sorprese.

Valeria Golino, Andrea De Sica, Jasmine Trinca, Adam Mars-Jones in arrivo sotto le Due Torri: sembra che il cinema Modernissimo sia il custode cinefilo della memoria, ma le sue sorprese contemporanee sono sempre dietro l’angolo. Ecco quindi che la settimana prende una piega frizzante con l’arrivo di nuove pellicole e ospiti speciali. A cominciare da domani, quando alle 21,15 arrivano il regista Andrea De Sica e l’attrice Jasmine Trinca, in occasione dell’uscita di ’Gli occhi degli altri’, film liberamente ispirato alla vicenda di cronaca del duplice delitto Casati Stampa del 1970, in cui il marchese Camillo Casati uccise la moglie Anna Fallarino e il suo giovane amante, per poi suicidarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Comunque la potete anche citare la Rai e «Ballando con le Stelle», eh. Penso che non si autodistrugga lo studio. Penso. #gfvip x.com