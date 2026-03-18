Le scuole verso il progetto energia zero

Le scuole italiane stanno iniziando a partecipare a un progetto per rendere gli edifici pubblici a energia quasi zero. L’obiettivo è di ridurre i consumi energetici e migliorare l’efficienza degli edifici scolastici. Il progetto coinvolge diverse istituzioni e prevede interventi di riqualificazione energetica. La trasformazione riguarda principalmente l’installazione di impianti più efficienti e l’adozione di tecnologie sostenibili.

L’obiettivo è particolarmente ambizioso, ovvero trasformare gradualmente gli edifici pubblici in strutture a energia quasi zero (nZEB). Così, il Comune di Sassuolo accelera sulla strada della transizione ecologica e dell’efficienza del proprio patrimonio immobiliare e la Giunta approva l’atto che dà il via libera alle diagnosi energetiche per due importanti plessi scolastici della città, ovvero la scuola primaria Sant’Agostino di via La Spezia e la scuola secondaria di primo grado Francesco Ruini di via Mercadante. "Non è solo un atto tecnico, quanto piuttosto un tassello fondamentale per accedere ai finanziamenti del Conto Termico 3.0, la nuova misura nazionale entrata in vigore a fine 2025 che premia gli interventi di efficientamento della Pubblica Amministrazione", spiega l’assessore all’ambiente Andrea Baccarani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le scuole verso il progetto energia zero" Articoli correlati Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori, propensione verso le scuole superiori del territorioArezzo, 12 marzo 2026 – La rete scuole della Valdichiana ha realizzato, per il quarto anno consecutivo, un’indagine conoscitiva sui flussi in uscita... Il protocollo per le scuole. La sicurezza sul lavoro come progetto culturaleLa sicurezza sul lavoro come investimento culturale e non come semplice obbligo normativo. DT Project | Wind Energy Harvester | SNS institutions Una raccolta di contenuti su scuole verso Temi più discussi: Le scuole verso il progetto energia zero; Le 30 ore di orientamento formativo per guidare studentesse e studenti verso il loro futuro; Valditara e le scuole che indottrinano; Verso il Museo Vangi: una road map partecipata tra istituzioni, imprese e scuole. Allerta Meteo, verso le scuole chiuse per il 3° giorno consecutivo in Calabria e Sicilia: le ordinanze per mercoledì 18 | ELENCO LIVELa fase di maltempo continua a stringere nella sua morsa le regioni del Sud Italia, spingendo le autorità locali ad adottare nuove misure di sicurezza. Anche per domani, mercoledì 18 marzo, si profila ... strettoweb.com Verso la prima campanella. Il divieto dei telefonini in classe. Come si orientano le scuoleLa prima campanella nelle scuole della Valdinievole suonerà lunedì prossimo. E si accende il dibattito sul divieto ministeriale dei telefoni in classe. Con la recente circolare ministeriale, gli ... lanazione.it Dopo la chiusura delle scuole già disposta in altri comuni calabresi (come ad esempio Rosarno), anche a Reggio Calabria si va verso lo stop alle lezioni - facebook.com facebook