Le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine riportano la morte di Ali Larijani, figura politica iraniana, e le dichiarazioni di Donald Trump che critica la NATO. Si parla anche della campagna per il referendum e di altri eventi di attualità. La giornata si apre con una serie di notizie che coinvolgono sia questioni internazionali sia temi nazionali, offrendo uno sguardo su vari fronti del panorama politico e sociale.

La morte di Ali Larijani, le critiche di Trump alla NATO, la campagna per il referendum, e la condanna del cardinale Becciu annullata Le notizie principali di oggi sulla guerra in Medio Oriente sono gli attacchi israeliani che hanno ucciso il capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani e quello delle milizie bassij, le squadre paramilitari incaricate della repressione delle proteste, Gholamreza Soleimani, e le critiche del presidente degli Stati Uniti Trump ai paesi della NATO per la mancata collaborazione alle operazioni militari per riaprire alla navigazione commerciale lo stretto di Hormuz. Qualche giornale si occupa invece in apertura della campagna per il referendum sulla magistratura per cui si voterà domenica e lunedì prossimi. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 18 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Tutto quello che riguarda prime pagine Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine di venerdì 13 marzo 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 marzo: la rassegna stampa; Tutta la storia in un titolo: le prime pagine del Corriere in un libro. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 18 mazroStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Medici di base, esodo e assistenza a rischio. salernonotizie.it Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 17 marzo 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 18 mazro - facebook.com facebook Prime pagine La rassegna stampa di oggi x.com