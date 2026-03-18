Una flottiglia di aiuti, composta da venti tonnellate, si prepara a partire verso Cuba con il sostegno di una sinistra che si mostra più nostalgica che mai. Nel frattempo, il regime cubano affronta blackout e proteste interne, mentre le pressioni provenienti dagli Stati Uniti continuano a essere un elemento costante. La situazione si aggrava in un contesto di tensioni che coinvolgono diverse sfere di influenza.

Cuba e le sue sorelle. Tra miseria, narcos e tirannia gli inferni del centro America La flottiglia in partenza per Cuba porta venti tonnellate di aiuti con il sostegno di una sinistra più nostalgica che mai. Perfino un terremoto si è inserito nel caos di una isola stravolta tra blackout, annunci di Trump e assalti alle sedi di partito: il sisma di magnitudo 5,8 è arrivato proprio durante il sesto blackout in un anno e mezzo, lasciando oltre nove milioni di persone senza elettricità, telefono e internet in tutto il paese. Martedì il direttore generale per l’Elettricità presso il ministero dell’Energia e delle miniere, Lázaro Guerra, ha dichiarato alla tv di stato che il ripristino del servizio stava procedendo “passo dopo passo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le pressioni americane sul regime cubano, tra blackout, proteste e un terremoto

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, continuano le proteste: due civili e un miliziano del regime morti durante scontri tra manifestanti e forze dell’ordine

L’annuncio del regime, Rodriguez accerchiata e le pressioni degli UsaLe liberazioni di «un numero importante» di prigionieri politici, annunciate dal presidente del Parlamento, lo psichiatra Jorge Rodríguez, fratello...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a pressioni americane

Temi più discussi: Iran non era una minaccia, guerra iniziata su pressioni di Israele; GUERRA DI DENTRO, GUERRA DI FUORI; Crescita Usa più lenta del previsto a fine 2025; Iran, tutte le divergenze fra Usa e Israele.

Le pressioni americane sul regime cubano, tra blackout, proteste e un terremotoLa flottiglia in partenza per Cuba porta venti tonnellate di aiuti con il sostegno di una sinistra più nostalgica che mai. Perfino un terremoto si è inserito nel caos di una isola stravolta tra ... ilfoglio.it

Quanto pesano le intimidazioni russe e le pressioni americane sul Belgio e l'EuropaUn’inchiesta del Guardian racconta una campagna di intimidazione del Gru contro il Belgio e Euroclear per bloccare l’uso degli asset russi congelati destinati all’Ucraina. Minacce russe e pressioni ... ilfoglio.it

Si dimette il capo dell’antiterrorismo Usa: “L’Iran non era una minaccia, guerra iniziata su pressioni di Israele e della sua lobby” https://www.blitzquotidiano.it/politica/si-dimette-il-capo-dellantiterrorismo-usa-liran-non-era-una-minaccia-guerra-iniziata-su-pressi - facebook.com facebook

Trump ha iniziato la guerra in Iran su pressioni di Israele, non c'era una minaccia imminente da parte dell'Iran. A dirlo è il direttore dell'antiterrorismo USA che si è dimesso per protesta. Bugie solo bugie per fare una guerra che sta destabilizzando il mondo. Me x.com