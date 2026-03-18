Le perplessità sul programma Open VAR ora a rischio chiusura | ha generato fastidio ad arbitri e Club

Il programma Open VAR, utilizzato nel calcio, sta suscitando diverse perplessità tra arbitri e alcuni Club, che hanno espresso il desiderio di modificarne il formato. La discussione si è accesa e ora si teme che il progetto possa essere sospeso o chiuso. La questione riguarda le modalità di utilizzo e le reazioni degli addetti ai lavori coinvolti.

Il programma Open VAR diventa oggetto di discussione e potrebbe anche rischiare di chiudere. I motivi che hanno portato arbitri e alcuni Club a chiedere una modifica del format. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La chiusura di Open Var piace ad arbitri e club (grazie a cronisti compiacenti accreditano narrazioni di comodo)La chiusura di Open Var piace ad arbitri e club (che grazie a cronisti compiacenti accreditano narrazioni di comodo) Open Var va verso la chiusura. Gravina affronta il discorso arbitri: «Si è generato un clima insopportabile, dobbiamo tutti ritrovare serenità. Open VAR? Ne discuteremo con l’AIA»Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Contenuti e approfondimenti su Le perplessità sul programma Open VAR... Argomenti discussi: OPEN VAR VERSO L’ADDIO? LA STAMPA: POSSIBILE STOP ALLA TRASMISSIONE; Gravina sul futuro di Open VAR: Viene strumentalizzato, rifletteremo con l'AIA per la prossima stagione. L'errore arbitrale non può essere azzerato. Le perplessità dei cittadini sul Programma Operativo Sanitario e sulla sanitàLa scelta di declassare da ospedale di area disagiata ad ospedale di comunità il presidio sanitario di Agnone lascia perplessi alcuni. Dopo che la Conferenza dei Sindaci ha mosso alcune osservazioni ... rainews.it