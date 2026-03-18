L’intelligenza artificiale viene spesso vista come uno strumento per creare immagini di gattini o accelerare la scrittura di email. Tuttavia, ci sono delle linee rosse che non dovrebbero essere superate, secondo alcuni esperti. Questi limiti riguardano aspetti etici e di sicurezza legati all’uso di questa tecnologia. È importante conoscere quali sono i confini che non devono essere oltrepassati in questo campo.

Siamo abituati a pensare all’intelligenza artificiale come a uno strumento per generare immagini di gattini o scrivere e-mail più velocemente. Ma l’IA ha già fatto il suo ingresso in due dei campi critici per le nostre libertà: la guerra e la sorveglianza di massa. Il 28 febbraio 2026, un attacco “triple-tap” (tre missili consecutivi sullo stesso obiettivo a distanza di poco tempo) ha colpito la scuola femminile Shajareh Tayyebeh di Minab, Iran, uccidendo fra le 165 e le 180 persone, per lo più bambine tra i 7 e i 12 anni. La scuola era stata separata dal complesso militare adiacente ed era diventata un’istituzione civile chiaramente definita da oltre dieci anni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le linee rosse dell’IA che non dovremmo oltrepassare (di D. Belli e P. Nemitz)

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