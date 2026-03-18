Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 18 marzo 2026

Stasera alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene Show, il programma condotto quest’anno da Veronica Gentili. La trasmissione prevede servizi, scherzi, interviste e anticipazioni sui temi di attualità. Durante la serata saranno trasmessi anche alcuni servizi e interviste realizzati dagli autori del programma. La puntata sarà disponibile anche in streaming.

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 18 marzo. Questa sera, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 18 marzo. Anticipazioni. Dopo anni in cui la morte di David Rossi è stata considerata un suicidio, le recenti analisi tecniche effettuate sull’orologio del manager e sulle ferite riscontrate sul suo volto hanno aperto scenari investigativi del tutto inediti, portando la Procura — sulla base delle conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta — a riaprire ufficialmente un nuovo fascicolo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 18 marzo 2026 Articoli correlati Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 18 gennaio 2026Questa sera, domenica 18 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da... Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 marzo 2026Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 1 marzo Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va... Altri aggiornamenti su Iene Show Temi più discussi: Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti; Le Iene, stasera 15 marzo salta la puntata: perché Mediaset cancella Veronica Gentili; Le Iene presentano: Inside in onda su Italia 1: dal tunnel delle dipendenze al riscatto. Le anticipazioni; Le Iene: puntate in onda su Italia1. Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 18 marzo 2026Le Iene Show: anticipazioni, servizi, ospiti, scherzi, interviste e streaming della puntata di oggi, 18 marzo, ore 21,20 su Italia 1 ... tpi.it Le Iene Show su Italia 1: anticipazioni 18 marzo 2026Questa sera, mercoledì 18 marzo 2026, alle 21,10 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Le ... radiomusik.it Vincenzo Schettini rompe il silenzio a Le Iene dopo le accuse sulle live e sui voti promessi in cambio di interazioni https://fanpa.ge/bbnqU - facebook.com facebook