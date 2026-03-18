Le Giornate di primavera del FAI si sono svolte tra sabato e domenica, coinvolgendo quattro luoghi simbolici della zona di Cesenate. La manifestazione è partita da Gambettola, celebrando un bicentenario che riflette una delle tradizioni più genuine della Romagna. Durante l’evento, sono stati aperti al pubblico vari siti di interesse storico e culturale, offrendo la possibilità di visitarli gratuitamente.

Partono da Gambettola, per incrociare un bicentenario in cui si specchia una delle più originali tradizioni romagnola, le Giornate di primavera FAI che tra sabato e domenica aprono le porte di quattro luoghi iconici del Cesenate. A Gambettola sarà aperta al pubblico la Stamperia Pascucci sulle cui tele palpitano disegni classici e creatività d’autore. Tra stampi, odore d’aceto, disegni, un monumentale mangano per la stiratura delle tele stampate c’è un piccolo universo creativo di grande suggestione. La stamperia si può visitare senza appuntamento, dalle 10 alle 17,30. Nell’ottica di un coinvolgimento di tutto il territorio cesenate i visitatori potranno poi spaziare tra Cesena (Chiesa di Santa Cristina), Longiano (Fondazione Tito Balestra), Savignano sul Rubicone (Palazzo Vendemini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Giornate Fai tra Pascucci e Tito Balestra

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