Le emozioni che abbiamo vissuto - Gli anni Sessanta | stasera in tv sul canale Nove lo spettacolo di Walter Veltroni Le anticipazioni

Stasera in tv sul canale Nove va in onda lo spettacolo di Walter Veltroni intitolato

(askanews) – Una clip in anteprima da Le emozioni che abbiamo vissuto – Gli anni Sessanta, quando tutto sembrava possibile, di e con Walter Veltroni, che arriva il 18 marzo in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+: un viaggio nel decennio che ha cambiato la società, ripercorso attraverso esperienze e ricordi personali che diventano memoria collettiva. Dall’Italia confusa e alla ricerca di un’identità degli anni ’50, passando per il fervore della ricostruzione del Paese, Veltroni accompagna lo spettatore nell’atmosfera dell’enorme onda di energia creativa e libertà che coinvolse e travolse un’intera generazione di giovani. Tra le... 🔗 Leggi su Amica.it

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