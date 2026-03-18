Le cose che diamo via e la curiosità di sapere che fine abbiano fatto

Un'azienda di Londra, gestita da un uomo, fattura circa 625.000 sterline all'anno, secondo quanto dichiarato al Financial Times. L’attività consiste nel raccogliere e trasportare i beni che i cittadini vogliono eliminare, con cinque camion gialli che ogni giorno si spostano per recuperare i materiali. L’uomo viene mostrato mentre salta su e giù dai veicoli con un sorriso.

L’azienda di Will Ferguson fattura seicentoventicinquemila sterline l’anno, o almeno così dice lui al Financial Times, che lo fotografa mentre, con gran sorrisi, salta su e giù da uno dei cinque camion gialli che ogni giorno vanno a caricarsi le robe che i londinesi vogliono buttare. L’azienda di Will si occupa di ciò che non può non ossessionare chiunque viva nell’incivile Bologna: la spazzatura. Una volta buttavamo le cose. Le buttavamo e basta. Non so neanche se ai tempi dei miei genitori esistesse la tassa sulla spazzatura, di sicuro non esisteva la raccolta differenziata. Adesso per fortuna c’è stato il progresso, così posso dare alcune centinaia di euro l’anno a un comune che mi multi se non separo bene la carta dalla plastica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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