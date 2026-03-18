Le Confraternite di Vico del Gargano in Grecia Salentina | le voci dei canti di Passione tornano a camminare

Le Confraternite di Vico del Gargano sono arrivate in Grecia Salentina per esibirsi con i canti di Passione. Gli interpreti hanno riproposto le tradizionali melodie, coinvolgendo il pubblico presente. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse confraternite locali che hanno condiviso le proprie espressioni musicali. La serata si è conclusa con un momento di confronto tra i gruppi coinvolti.

Era il 2007 quando, proprio in Grecia Salentina, prendeva forma una delle prime esperienze condivise di questo percorso. Da allora, le voci delle confraternite vichesi hanno intrapreso un cammino che non si è mai interrotto, attraversando luoghi, comunità e sensibilità diverse, sempre nel segno della tradizione. A rappresentare oggi questo cammino saranno anche i confratelli impegnati nella tutela e nella continuità della tradizione: Enzo Azzarone, confratello dei Carmelitani Scalzi, e Matteo Cannarozzi De Grazia, confratello dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento, entrambi attivamente coinvolti fin dalle prime esperienze di questo percorso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Le Confraternite di Vico del Gargano in Grecia Salentina: le voci dei canti di Passione tornano a camminare Articoli correlati Trema il Gargano: scossa di magnitudo 3.2 ad est di Vico del GarganoLa scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 41. Festival del Teatro Popolare del Gargano, a Vico va in scena ‘L’ultimo scugnizzo’ di Raffaele VivianiSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) S’intitola... Altri aggiornamenti su Le Confraternite di Vico del Gargano in... Temi più discussi: Le Confraternite di Vico del Gargano in Grecia Salentina: le voci dei canti di Passione tornano a camminare; Le confraternite di Vico del Gargano in Grecia Salentina: i canti della Passione tornano protagonisti; SETTIMANA SANTA A VICO DEL GARGANO; BASKET SUNSHINE VIESTE / IL FORTINO OMNISPORT REGGE ANCORA: QUARTA VITTORIA DI FILA DAVANTI AL PUBBLICO DI CASA. VICO DEL GARGANO Le Confraternite di Vico del Gargano tornano in Grecia Salentina con i canti della PassioneLe Confraternite di Vico del Gargano saranno protagoniste a Castrignano dei Greci nelle giornate del 27 e 28 marzo ... statoquotidiano.it Giubileo delle confraternite: mons. Pennisi (assistente), non sono un retaggio del passato, ma esperienze di fede a servizio dell’azione educativa e missionaria della ChiesaLe confraternite nella misura in cui si caratterizzano dalla comunione ecclesiale, dal servizio alla società animato dalla carità, dal rapporto con la liturgia e dalla testimonianza missionaria non ... agensir.it I RITI DELLA PASQUA Le confraternite di Vico del Gargano in Grecia Salentina: i canti della Passione tornano protagonisti - facebook.com facebook Le confraternite di Vico del Gargano in Grecia Salentina: i canti della Passione tornano protagonisti x.com