Lazio sabato e domenica torna ‘Un Consiglio in salute’ presso il Parco della Pace alla Pisana

Sabato 21 e domenica 22 marzo nel Parco della Pace alla Pisana si svolgerà nuovamente l'iniziativa “Un Consiglio in salute”. Si tratta di un evento gratuito dedicato alla prevenzione, organizzato con l’obiettivo di offrire controlli e consulenze di salute alla cittadinanza. L'evento si terrà in un'area all'aperto, aperta a tutti e senza prenotazione.

“Sabato 21 e domenica 22 marzo torna “Un Consiglio in salute”, il programma gratuito di prevenzione che la Pisana sta portando avanti da circa un anno e mezzo: sabato e domenica insieme a Polo della Salute e Ciwas – Confederazione Italiana Welness e Attività sportive per la Salute, si svolgerà l’evento “21 marzo – Giornata nazionale del movimento per la salute”. Il tutto si terrà nella splendida cornice del Parco della Pace (ingresso in Via Monte Stallonara), l’area verde del Consiglio regionale”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione della iniziativa, a Roma presso la Sala Etruschi alla Pisana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lazio, sabato e domenica torna ‘Un Consiglio in salute’ presso il Parco della Pace alla Pisana Articoli correlati Sanita’: nel Lazio torna “Consiglio in salute” su patologie respiratorie, Aurigemma “prevenzione”Il 17 febbraio torna "Un Consiglio in Salute" con screening gratuiti per le patologie respiratorie a Roma. Il Comune da in adozione alla Lazio il parco dei Daini a Roma, Lotito: "Qui è iniziata la storia della Lazio"Home > Cronaca > Il Comune dà in adozione alla Lazio il parco dei Daini a Roma, Lotito: “Qui è iniziata la storia della Lazio” “Renderemo questo... Altri aggiornamenti su Parco della Pace Discussioni sull' argomento Lazio, Aurigemma: il 18 marzo presentazione della Giornata nazionale del Movimento per la Salute; Salute in Lazio: Aurigemma presenta la Giornata Nazionale della Salute; GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 2026 | sabato 21 e domenica 22 marzo visite straordinarie nel LAZIO; Il Lions Club Città di Castello Tiferno in visita alle spoglie di San Francesco d'Assisi. Il Parco della Pace a Vicenza tra residenti e migratori - facebook.com facebook