La Lazio ha deciso di rimuovere il brano “Sto qua per te” dalla playlist pre-partita allo Stadio Olimpico. La scelta è stata comunicata ufficialmente e ha provocato reazioni contrastanti tra i tifosi e la dirigenza, guidata da Claudio Lotito. La decisione si inserisce nel contesto delle tensioni tra le parti, senza coinvolgere altre figure o elementi esterni.

La Lazio ha ufficializzato l’epurazione del brano “Sto qua per te” dalla playlist pre-partita dello Stadio Olimpico, innescando una violenta spaccatura tra la tifoseria e la dirigenza di Claudio Lotito. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la decisione del club bianconero sarebbe scattata come ritorsione diretta nei confronti di Scrima, co-autore della canzone insieme a Gianmarco Dottori. Il motivo del provvedimento risiede in un post di solidarietà pubblicato dall’artista sui canali social, con il quale esprimeva pieno appoggio ai gruppi ultras nella loro scelta di abbandonare le gradinate durante il recente scontro diretto contro il Milan. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Lazio, censura all’Olimpico: rimossa “Sto qua per te” per il caso ultras

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