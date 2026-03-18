L’avvocato Fabrizio Ragni FdI | È ragionevole dividere chi ha ruoli diversi nel processo

L’avvocato Fabrizio Ragni, esponente di Fratelli d’Italia e capogruppo in consiglio comunale, ha commentato la riforma giudiziaria, affermando che dividere chi ha ruoli diversi nel processo è una soluzione ragionevole. Ha rifiutato le accuse di aver progettato la riforma per soggiogare la magistratura al potere esecutivo, definendo tali critiche come suggestive ma infondate.

Fabrizio Ragni, lei è avvocato e capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia: cosa risponde a coloro che dicono che questa riforma sia stata fatta per soggiogare la magistratura al potere esecutivo dividendola in più Csm? "È una critica suggestiva, ma non fondata. La riforma non sottopone la magistratura al governo, né attribuisce all’esecutivo poteri sulle decisioni giudiziarie. Qui non si tocca la libertà del giudice di decidere secondo legge, né l’autonomia del pm nell’esercizio delle sue funzioni. Si vuole correggere un sistema di autogoverno che, nel tempo, ha mostrato limiti evidenti, soprattutto per effetto delle correnti".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’avvocato Fabrizio Ragni (FdI): "È ragionevole dividere chi ha ruoli diversi nel processo" Articoli correlati Chi è Oscar Mingueza, l’esterno spagnolo vicino alla Juventus capace di giocare in 7 ruoli diversiOscar Mingueza è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus già a gennaio. Decapitata la banda dei broker della droga: i nomi, i ruoli e i sequestri record. Chi sono i 23 che rischiano il processoLa sostanza stupefacente era nascosta anche in cassettiere per scrivanie che poi venivano vendute sul web come usate.