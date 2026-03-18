Lavori notturni | +7 minuti su Pistoia-Porretta fino a maggio

Da domani e fino al 22 maggio, la linea ferroviaria tra Pistoia e Porretta Terme sarà soggetta a lavori notturni, con un aumento di circa sette minuti nei tempi di percorrenza. La modifica riguarda l'intera tratta e coinvolge le operazioni di manutenzione e miglioramento della rete ferroviaria. Le modifiche saranno in vigore per tutta la durata dell'intervento.

La linea ferroviaria che collega Pistoia a Porretta Terme subirà una trasformazione strutturale a partire da domani, 17 marzo, fino al 22 maggio. Il cantiere si concentrerà sul rinnovo del binario nella galleria della Madonna e nei tratti adiacenti tra Pracchia e Porretta Terme. Sei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana saranno impegnati nelle operazioni notturne per garantire la continuità dei servizi. L’intervento comporterà modifiche alle tracce che allungheranno i tempi di percorrenza tra i 5 e i 7 minuti durante il periodo dei lavori. Logistica operativa e impatto sui viaggiatori. L’attività di cantiere sarà organizzata in assenza di circolazione per cinque notti a settimana, dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavori notturni: +7 minuti su Pistoia-Porretta fino a maggio Articoli correlati Lavori legati all'Alta Velocità: via Pontara Sandri chiude fino a maggioFino venerdì 1° maggio 2026, via Pontara Sandri sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’intersezione con via Fiorane e il raccordo... Tramvia, lavori in viale Europa. Scattano le chiusure fino a maggioContinuano i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli.