Lavezzi torna al Maradona | 26 maggio calcio per i detenuti

Il 26 maggio Ezequiel Lavezzi tornerà allo stadio Maradona per partecipare a una partita di beneficenza organizzata dall’associazione Legends Napoli. La gara vedrà coinvolti vari ex calciatori e sarà dedicata a raccogliere fondi per un progetto sociale. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e si svolgerà su un campo aperto.

Ezequiel Lavezzi tornerà allo stadio Maradona il 26 maggio per una partita di beneficienza organizzata dall’associazione Legends Napoli. L’incontro, denominato Notte dei Leoni, vedrà anche la presenza di Lorenzo Insigne e si svolgerà contro una selezione chiamata Legends Resto del Mondo. L’evento non è solo una gara sportiva ma ha una forte valenza sociale, poiché i proventi sono destinati ai ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida. La data fissata per l’incontro è il 26 maggio alle ore 20.30, con un secondo impegno previsto per Lavezzi il 4 giugno a Frosinone. Il ritorno come atto di responsabilità sociale. L’organizzazione ha scelto di collegare il calcio al supporto per i giovani che hanno commesso errori, sottolineando come lo stadio sia più di un semplice luogo di cemento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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